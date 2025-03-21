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Силуанов и Моисеев вновь выдвинуты в набсовет "АЛРОСА"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Алексей Моисеев, традиционно представлявшие РФ в набсовете АК "АЛРОСА", снова включены в список кандидатов в его состав.

Как сообщила компания, из тех, кто также ранее представлял в набсовете "АЛРОСА" государство, в список вошли действующий гендиректор "АЛРОСА" Павел Маринычев, его предшественник Сергей Иванов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, бывший первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко, глава "Россетей" Андрей Рюмин, председатель ПСБ Петр Фрадков, а также Андрей Донец (последнее известное место работы - АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта").

Из тех, кто в разное время представлял в набсовете Якутию, снова выдвинуты в совет глава республики Айсен Николаев, зампредседателя правительства Сергей Местников, замглавы Мирнинского района Георгий Башарин и Евгения Григорьева (по последним открытым данным, занимала пост замглавы Алмазэргиэнбанка).

В список также вошли Павел Багынанов, который ранее был членом ревизионной комиссии "АЛРОСА", и Игорь Николаев, руководитель ГАУ "Центр стратегических исследований РС(Я)".

Действующий состав набсовета "АЛРОСА" не раскрывает.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float около 34%.

АЛРОСА Алексей Моисеев Антон Силуанов Якутия Минфин РФ
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