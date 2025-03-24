Т-Банк в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов разместит облигации на 4,5 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Т-Банк в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов планирует разместить облигации объемом 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил сам банк.

Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО ТБ-3". Т-Банк передает ему кредиты в обеспечение облигаций. Объем кредитов, которые предполагается передать в обеспечение под этот выпуск, составляет 5,625 млрд рублей.

Сбор заявок продлится до 28 марта 2025 года. Номинальная стоимость бумаги - 1 000 рублей. Ставка первого купона - 25% годовых. Периодичность выплаты купонов - ежемесячно. Ожидаемый срок до погашения - 1,5 года.

"Т-Банк запускает новый инвестиционный инструмент, который позволяет инвестору зарабатывать на кредитном бизнесе Т-Банка. Это облигации "Т-Кредитный поток", обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых и ежемесячными выплатами купонов", - отмечает кредитная организация.

Кредиты объединены в старший и младший транш. Первый приоритет имеют облигации старшего транша, которые предлагаются инвесторам. Младший транш банк выкупает на себя для минимизации рисков инвесторов.

Приобрести облигации могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы (последние - после прохождения теста).