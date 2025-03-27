ВТБ в 2025 году планирует провести секьюритизацию части кредитов физлиц

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году планирует провести секьюритизацию части кредитов физлиц, в масштабах розничного кредитного портфеля эта доля небольшая, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"У нас есть запланированная секьюритизация. Она на общем портфеле в 7,7 триллионов рублей (объем розничного портфеля ВТБ - ИФ) в лучшем случае будет измеряться одной сотней миллиардов рублей", - сказал он.

Многие крупные российские банки в 2025 году в силу потребности в капитале и ликвидности активизировали процесс секьюритизации розничных кредитов. Совкомбанк в феврале секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 10 млрд рублей в рамках размещения облигаций на 8 млрд рублей (ставка купона - 23% годовых). Всего в 2025 году банк планирует секьюритизировать потребительские, ипотечные и автокредиты объемом 20 млрд рублей.

Т-Банк и Газпромбанк сейчас находятся в процессе секьюритизации потребкредитов. Т-Банк планирует разместить облигации объемом 4,5 млрд рублей (ставка купона - 25%), ГПБ - на 4 млрд рублей (ставка купона - 21,5%).