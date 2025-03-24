РФ в январе-феврале нарастила экспорт пива на 39%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия в январе-феврале этого года экспортировала 15,7 тыс. тонн пива, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основным покупателем стала Белоруссия, на долю которой пришлось 24% поставок. Доля Китая в экспорте составила 22%, Казахстана - 20%.

Как сообщал Росалкогольтабакконтроль, пивовары РФ в январе-феврале 2024 года произвели 127,8 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году производство составило 908,3 млн дал (на 11,7% больше).