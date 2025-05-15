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RWE в I квартале сократила скорректированную чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания RWE AG в первом квартале 2025 года сократила скорректированную чистую прибыль более чем в 1,6 раза, а ее скорректированная EBITDA не оправдала ожиданий аналитиков.

В январе-марте скорректированная чистая прибыль RWE упала до 498 млн с 801 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA снизилась до 1,307 млрд евро с 1,709 млрд евро и оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков, представленного самой компанией (1,321 млрд евро).

Скорректированная EBIT уменьшилась до 813 млн евро с 1,22 млрд евро годом ранее.

Чистый долг компании на конец марта составлял 15,9 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз на 2025 год и по-прежнему ожидает скорректированную чистую прибыль в диапазоне 1,3-1,8 млрд евро, скорректированную EBITDA - 4,55-5,15 млрд евро, скорректированную EBIT - 2,35-2,95 млрд евро. RWE планирует выплатить дивиденды в размере 1,2 евро на акцию за текущий год - на 0,1 евро больше, чем годом ранее.

Компания также сообщила, что продолжает выкупать акции в рамках анонсированной ранее программы buyback на сумму 1,5 млрд евро. Первый этап покупок (на сумму 500 млн евро) будет завершен в конце мая.

С начала 2025 года капитализация RWE выросла на 11,1% (до 23,97 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 18,2%.

RWE Германия
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