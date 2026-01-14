Поиск

Tesla сохранит доступ к системе помощи водителю FSD только по месячной подписке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская Tesla после 14 февраля прекратит продажу системы помощи водителю Full-Self Driving (FSD) и сделает ее доступной лишь по месячной подписке, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Причины этого решения он не назвал.

Пока Tesla предлагает американским водителям FSD (Supervised), предполагающую контроль с их стороны, за $8 тысяч. единовременно или $99 в месяц по подписке. Она не делает машины полностью автономными. FSD без наблюдения используется для перемещения электромобилей на некоторых заводах после сборки.

Компания также предлагает более простую систему Autopilot. Она обладает функциями автоматического руления и круиз-контроля с учетом трафика, но в отличие от FSD не умеет автоматически перестраиваться между рядами и парковаться.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) в прошлом году начало расследование в отношении 2,88 млн электромобилей Tesla с FSD после более чем 50 сообщений о нарушении правил дорожной безопасности и серии ДТП.

