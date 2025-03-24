Нефть Brent подорожала до $72,68 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть эталонных марок продолжается вечером в понедельник.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:32 по московскому времени подорожали на $0,52 (0,72%), до $72,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,6 (0,88%), до $68,88 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом это будут зеркальные пошлины", - сказал он.

Такие заявления несколько снизили опасения по поводу негативного влияния внешнеторговых пошлин на мировую экономику.

Тем временем новые санкции Вашингтона против Ирана, которые были введены на прошлой неделе, могут привести к существенному снижению поставок топлива из этой страны.

"Некоторые аналитики полагают, что санкции могут привести к сокращению поставок на мировой рынок до 1 млн баррелей нефти в сутки, хотя это наверняка будет компенсировано за счет увеличения добычи ОПЕК", - написал Эшли Келти из Panmure Liberum.

Также трейдеры следят за переговорами о прекращении огня между Украиной и Россией. В частности, в понедельник в Эр-Рияде проходят российско-американские консультации по нормализации ситуации на Черном море. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц на выходных заявил, что в дальнейшем стороны могут перейти к обсуждению других аспектов урегулирования.

"Нефть продолжает торговаться в узком диапазоне по мере того, как трейдеры оценивают последствия новых пошлин в США, риски замедления экономики, а также увеличения поставок из стран ОПЕК+ в следующем месяце и перспективу ужесточения американских санкций против Ирана", - отметил Оле Хансен из Saxo Bank.