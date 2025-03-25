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Brent подорожала до $73,35 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на опасениях по поводу предложения, возросших после сообщений о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

К 14:17 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,48%) до $73,35 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,48%), до $69,44 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США. В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тысяч баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.

Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта России, а также ждут решений ОПЕК+ относительно запланированного на апрель начала наращивания добычи нефти.

Кроме того, инвесторы ожидают прояснения позиции США относительно зеркальных пошлин, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ранее Белый дом просигнализировал, что пошлины могут носить целевой, а не универсальный характер.

Brent Chevron WTI Дональд Трамп США ОПЕК Венесуэла
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