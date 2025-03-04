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ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке, сообщила пресс-служба банка.

С 4 марта банк снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Теперь минимальная ставка, например, по "Семейной ипотеке" в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области равна 9,51% при сумме кредита 13,5 млн рублей.

Также 4 марта Сбербанк сообщил, что снизил ставки по ипотеке на 1,0-1,5 процентного пункта (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса.

При первоначальном взносе выше 50% ставки снижены на 1,5 п.п. Таким образом, минимальная ставка на первичную недвижимость составила 28,2%, на вторичную - 27,6%. При взносе 20-50% cтавки снижены на 1 п.п. Минимальная ставка на первичную недвижимость - 28,7%, на вторичную - 28,1%.

ВТБ Сбербанк
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