В США в марте падение индекса потребдоверия превысило прогноз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

По пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня, по данным Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации уменьшился в марте до 134,5 пункта по сравнению со 138,1 пункта месяцем ранее.

Индикатор потребительских ожиданий рухнул до минимума за двенадцать лет и составил 72,9 пункта против 74,8 пункта в феврале. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Потребительское доверие в марте снизилось четвертый месяц подряд, в результате чего индекс оказался ниже диапазона, который преобладал с 2022 года, - заявил старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - Из пяти компонентов индекса улучшилась, хотя и незначительно, только оценка потребителями текущих условий на рынке труда".

Американцы сейчас ожидают, что средние темпы роста потребительских цен в следующие 12 месяцев будут составлять 6,2% (в феврале - 5,8%).

Повышения процентных ставок в ближайший год ожидают 54,6% респондентов против 52,6% в прошлом месяце. При этом доля тех, кто ожидает их снижения, уменьшилась в марте до 22,4% с 24,1% месяцем ранее.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе вырос на 4,7% в годовом выражении (максимальные темпы подъема за пять месяцев). Эксперты ожидали в среднем повышения на 4,8%.

При этом значение индекса относительно декабря повысилось на 0,1% после снижения по итогам пяти предыдущих месяцев.