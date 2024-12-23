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Индекс потребдоверия в США в декабре неожиданно упал до 104,7 пункта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации снизился до 140,2 пункта по сравнению со 141,4 пункта в ноябре. Индикатор потребительских ожиданий упал до 81,1 пункта с 93,7 пункта.

Американцы по-прежнему ожидают, что средние темпы роста потребительских цен в следующие двенадцать месяцев будут составлять 5%. Это минимальный показатель с марта 2020 года.

Роста числа доступных рабочих мест на рынке ждут 19,1% потребителей против 22,8% в ноябре.

США
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