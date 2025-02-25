Падение индекса потребдоверия в США в феврале было максимальным с 2021 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в феврале упал до 98,3 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта с объявленного предварительно январского уровня, по данным Trading Economics.

Падение было отмечено по итогам третьего месяца подряд, "в результате чего индекс оказался в нижней части диапазона, который преобладал с 2022 года", заявил старший экономист Conference Board Стефани Гишар. "Из пяти компонентов индекса улучшилась, хотя и незначительно, только оценка потребителями текущих условий ведения бизнеса, - отметил он. - Пессимизм относительно будущих перспектив трудоустройства ухудшился до десятимесячного максимума".

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации уменьшился до 136,5 пункта по сравнению со 139,9 пункта в январе.

Индикатор потребительских ожиданий уменьшился до 72,9 пункта с 82,2 пункта. Значение данного показателя меньше 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года. Индекс опустился ниже данной отметки впервые с июня 2024 года, отмечается в сообщении.

Американцы сейчас ожидают, что средние темпы роста потребительских цен в следующие 12 месяцев будут составлять 6% (в январе - 5,2%).

Более половины респондентов (51,7%) предполагают повышение процентных ставок в ближайший год. При этом доля тех, кто ожидает их снижения, уменьшилась в феврале до 24% с 27,1% месяцем ранее.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в декабре вырос на 4,5% в годовом выражении. Эксперты ожидали в среднем повышения на 4,4%.

При этом значение индекса относительно ноября уменьшилось на 0,1%.