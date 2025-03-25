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Shell будет наращивать добычу на 1% в год до 2030 года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell намерен увеличивать совокупную добычу в сегментах Upstream и Integrated Gas на 1% в год в период до 2030 года, говорится в сообщении компании.

При этом производство жидких углеводородов в этот период будет поддерживаться на уровне 1,4 млн баррелей в сутки, а удельные выбросы углекислого газа - снижаться.

Продажи СПГ на том же отрезке планируется наращивать на 4-5% в год.

Компания также увеличит коэффициент выплат акционерам до 40-50% операционного денежного потока с 30-40%, продолжая отдавать приоритет обратному выкупу акций и стараться повышать дивиденды на 4% в год.

Кроме того, она будет стремиться к структурному снижению расходов на $5-7 млрд к концу 2028 года по сравнению с 2022 годом. Ранее оно предполагалось в размере $2-3 млрд к концу 2025 года.

Капитальные затраты Shell в 2025-2028 годах сократятся до $20-22 млрд в год, а свободный денежный поток в расчете на акцию в период до 2030 года планируется ежегодно увеличивать более чем на 10%.

Акции Shell дорожают на 2% на торгах в Лондоне во вторник.

Shell
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