Brent подорожала до $73,19 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду на сигналах резкого сокращения запасов этого вида топлива в США на прошлой неделе.

К 8:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,23%) до $73,19 за баррель. Во вторник Brent подорожала на 2 цента, до $73 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,19 (0,28%), до $69,19 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 11 центов, до $69 за баррель.

Американский институт нефти API накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море. Россия требует, в частности, отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

"Любой сценарий, в котором санкции будут сняты, едва ли приведет к существенному росту поставок нефти, поскольку Россия успешно перенаправляет нефтяные потоки в последние несколько лет", - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.