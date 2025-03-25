Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $72,99 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве составила $72,99 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,84 (1,2%), до $73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,05 (0,07%), до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (1,2%), до $69,11 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США, отмечает агентство Bloomberg.

В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.

Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.