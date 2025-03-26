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Порты ЕС с 26 марта перестанут оказывать услуги перевалки для российского СПГ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Портам стран Евросоюза с 26 марта запрещено оказывать услуги перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного или экспортированного из России. Такие санкции были введены в июне 2024 года, но до 26 марта 2025 года была дана отсрочка исполнения по контрактам, заключенным до 25 июня 2024 года.

Также запрещено оказание технической поддержки, брокерских услуг, финансирование или финансовая поддержка по перевалке.

Власти стран ЕС могут разрешить услуги перевалки российского СПГ, если она необходима для транспортировки в страну-участницу союза и будет использована для ее энергетического обеспечения.

Самый крупный известный контракт на перевалку заключен между "Ямал СПГ" (входит в "НОВАТЭК") и бельгийской Fluxys. Как сообщала российская компания, построенный специально для нужд "Ямал СПГ" резервуар объемом 180 тысяч куб. м позволит перегружать до 8 млн т ямальского СПГ в год. "Ямал СПГ" начал использование резервуара для перевалки СПГ в бельгийском терминале Зебрюгге в рамках 20-летнего соглашения в 2019 году.

Европейский терминалы "Ямал СПГ" использует, в частности, для перевалки СПГ из газовозов ледового класса в конвенциональные и поставки другие рынки, в частности, Азии.

Евросоюз НОВАТЭК Ямал СПГ Зебрюгге Fluxys Бельгия
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