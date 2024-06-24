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Санкции ЕС в отношении российского СПГ и СПФС вступят в силу во вторник

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Перегрузка российского СПГ в портах ЕС для третьих стран, инвестиции и передача технологий для российских проектов СПГ, запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) за пределами России вступят в силу во вторник, сообщается в публикации в Официальном журнале ЕС.

"Это положение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в опубликованном в понедельник документе. В нем отмечается, что это касается и уточнений, сделанных ЕС по поводу российских алмазов и бриллиантов.

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций, как сообщалось, запрещает своим компаниям, не работающим в РФ, использовать СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

Более того, ЕС вводит запрет на перегрузку в портах союза российского СПГ для поставок в третьи страны. Отмечается, что запрет касается как перегрузки с судна на судно, так и перевалку с судна на берег, а также не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через ЕС. Также ЕС запрещает новые инвестиции и передачу технологий для завершения российских проектов по сжижению природного газа.

Вместе с тем ЕС уточнил детали регулирования в отношении российских алмазов и бриллиантов. Санкции не будут распространяться на бриллианты, которые находились на территории ЕС или третьей страны (но не России) или были огранены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.

ЕС СПФС ЦБ РФ Банк России
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