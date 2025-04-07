Путин подписал закон о дистанционном открытии счетов в рамках экспериментального режима

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета гражданам без необходимости личного присутствия, сообщает официальный портал правовой информации.

Сейчас это возможно, если клиент или его представитель ранее уже прошли идентификацию при личной встрече, а для иностранцев - через идентификацию в иностранных организациях.

Согласно действующему законодательству, открывать счета (вклады) без личного присутствия клиента или его представителя можно только в определенных случаях. Для российских граждан - если клиент или его представитель были идентифицированы ранее при личной встрече с организацией, которая входит в банковскую группу или холдинг, к которому принадлежит кредитная организация. Для иностранных граждан - если клиент был идентифицирован иностранной финансовой или банковской организацией из перечня стран, определенных правительством по согласованию с Банком России.

Одобренный закон позволяет кредитной организации открывать счета и вклады гражданам без личного присутствия, но в рамках специального регулирования, т.е. при проведении экспериментов ЦБ в сфере цифровых технологий по направлению "финансовый рынок" в рамках экспериментальных правовых режимов. Поправки вносятся в закон, регулирующий "антиотмывочное" законодательство (ФЗ-115).

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что сейчас банки развивают онлайн-сервисы по предоставлению банковских продуктов, проводят работу по оптимизации затрат и связанному с этим закрытию точек присутствия.

В связи с этим у клиента не всегда есть возможность обеспечить личное присутствие при открытии банковского счета (вклада). При этом полноценное закрепление в законодательстве норм об удаленной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, считают авторы законопроекта. "Реализация положений проекта федерального закона позволит банкам в рамках экспериментального правового режима апробировать наиболее оптимальные способы удаленной идентификации, что позволит расширить возможности российских кредитных организаций по приему на обслуживание как резидентов, так и нерезидентов", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что ЦБ предложил допустить к эксперименту не более пяти банков, установить его срок в три года. Банки-участники должны будут использовать только российское сертифицированное ПО, обеспечивающее защиту от мошенничества с применением ИИ (например, поддельного видеоизображения). Для этого клиента проверят с помощью случайных фраз, жестов и неожиданных вопросов.

Эксперимент предусматривает ограничения: физические лица смогут снимать наличные и переводить не более 100 тыс. рублей в месяц по таким счетам; лимиты для юридических лиц не устанавливаются. Сеансы видеосвязи будут записываться и храниться не менее пяти лет.