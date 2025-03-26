Запасы нефти в США снизились сильнее прогнозов - на 3,34 млн баррелей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 755 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель упал на 1 млн баррелей.