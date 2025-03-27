H&M неожиданно сократила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, неожиданно сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале более чем вдвое.

За квартал, который завершился 28 марта, чистая прибыль H&M составила 590 млн шведских крон ($58,7 млн) против 1,24 млрд крон годом ранее.

Квартальная выручка H&M увеличилась на 3% - 55,33 млрд крон. В валютах стран присутствия показатель вырос на 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 1,28 млрд крон при выручке в 55,86 млрд крон.

Выручка в Южной Европе в прошлом финквартале выросла на 7%, в Восточной Европе, в Западной Европе, в Северной и Южной Америке - на 4%. В Северной Европе, а также в Азии, Африке и Океании продажи сократились на 1%.

В марте компания ожидает роста продаж на 1% в годовом выражении без учета изменений курсов валют.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.