Объединенная компания Wildberries и Russ учредила микрокредитную организацию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - учредила микрокредитную компанию (МКК), основным видом деятельности которой является предоставление потребительского кредита.

По данным ЕГРЮЛ, ООО МКК "Платежные технологии" создано 26 марта с уставным капиталом 5 млн рублей. В качестве других видов деятельности юрлица перечислены разработка компьютерного ПО, деятельность, связанная с информационными и компьютерными технологиями.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу РВБ.

В портфель активов Wildberries-Russ входят ООО Микрокредитная компания "ВБ Финанс" (зарегистрирована в декабре 2023 года, ее основным видом деятельности является микрофинансовая деятельность), а также ООО "Вайлдберриз банк" (приобретен в 2021 году).

В конце 2023 года в Wildberries сообщали, что в ближайшие годы финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы.