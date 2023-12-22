Wildberries учредила дочернюю микрокредитную компанию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Компания Wildberries учредила дочернюю микрокредитную компанию ООО МКК "ВБ Финанс", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

МКК была зарегистрирована 20 декабря, ее уставный капитал - 10 млн рублей.

Микрокредитная компания – это вид микрофинансовой организации, которая имеет право привлекать средства юрлиц и акционеров, но не может привлекать средства физлиц (не являющихся их учредителями) и выпускать облигации. Закон запрещает МКК выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

"Мы создаем юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание "ВБ Финанс" является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

У маркетплейса также есть дочерняя кредитная организация – Вайлдберриз банк, который был приобретен в 2021 году с целью развития направления финансовых сервисов и создания новых продуктов для партнеров и покупателей Wildberries.

Кроме того, планируется зарегистрировать еще 5 компаний – "ВБ Фэшн", "ВБ Спорт", "ВБ Шарм", "ВБ Тренд", "ВБ Фуд" – команды которых сконцентрируются на развитии отдельных видов бизнеса Wildberries, добавили в пресс-службе компании.

Wildberries, крупнейший в России маркетплейс, по итогам 2022 года нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) почти в два раза до 1,67 трлн рублей. Совокупная площадь всех логистических центров компании во всех странах присутствия на конец марта 2023 года составила около 2,8 млн кв. м.