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Сбербанк в 2025 г. планирует нарастить портфель кредитов крупнейших компаний в пределах 10%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рост кредитования крупнейших компаний замедлился из-за мер ЦБ РФ, но портфель Сбербанка вырастет в пределах 10% в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Максим Терехов.

"Рост корпоративного кредитования крупнейших клиентов замедлился - мы это видим раньше, чем выходит статистика. Можно сказать, что меры ЦБ в этом направлении дают свои результаты. Мы прогнозируем рост корпоративного кредитования крупнейших клиентов в 2025 году в пределах 10%", - сказал он.

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Терехов отметил существенное торможение отдельных инвестиционных проектов. "Инвестиции по многим крупным проектам в прошлом году сокращались. Основная причина - процентные ставки, при таких ставках проекты сложно реализовывать", - заявил он.

Портфель крупнейших клиентов Сбербанка составляет 16,9 трлн рублей. В 2024 году основной рост пришелся на транспорт и логистику, а также нефтегазовую и нефтехимическую промышленность.

"Рост ключевой ставки существенным образом отразился на бизнесе клиентов, значительно вырос оборотный капитал, и соответственно, потребность в кредитовании. Для снижения рисков клиентов мы активно предлагали хеджировать процентную ставку, это позволило ряду клиентов снизить процентную нагрузку", - подчеркнул Терехов.

Валютный портфель крупнейших заемщиков в 2024 году снижался, сказал топ-менеджер. Он отметил, что портфель в дружественных валютах в прошлом году превысил портфель в недружественных валютах.

"Самая распространенная валюта для финансирования сейчас - китайский юань. Из новых для нас валют можно назвать индийскую рупию. Интерес к этому инструменту со стороны бизнеса растёт, как и число клиентов Сбера, которые начинают работать с Индией. Также хотим обратить внимание на возможность синтетического финансирования, когда кредит заключается в рублях и меняется в валюту через своп на рынке", - заявил директор департамента.

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