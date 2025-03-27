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X5 в 2025 году ожидает увеличения выручки на 20%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - X5 ожидает, что в 2025 году выручка группы вырастет на 20%, сообщила в ходе Дня инвестора X5 директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Полина Угрюмова.

"В 2025 году мы оцениваем, что наша выручка увеличится на 20%", - сказала она.

При этом в среднесрочной перспективе среднегодовые темпы роста выручки ожидаются в районе 17-18%.

Кроме того, по итогам года прогнозируется рентабельность по EBITDA не менее 6%, а соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,2-1,4х.

Помимо этого, компания раскрыла прогноз по открытиям магазинов: не менее 2 тыс. магазинов в этом году, а к 2028 году - 9-10 тыс. магазинов по группе.

По итогам 2024 года выручка X5 выросла на 24,2% и достигла 3,9 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 6,4%, соотношение чистого долга к EBITDA - 0,88х.

X5
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