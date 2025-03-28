ЦБ Мексики снизил ключевую ставку до 9% и допустил еще одно снижение

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Банк Мексики (Banxico) ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на фоне замедления инфляции и выразил готовность к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Ставка "овернайт" была уменьшена на 50 базисных пунктов - до 9% годовых. Это минимальное значение с августа 2022 года.

ЦБ сообщил, что несколько членов руководства Banxico готовы к еще одному снижению ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится 9 мая, если процесс замедления инфляции продолжится.

Рост потребительских цен в Мексике в феврале немного ускорился, до 3,8% в годовом выражении против 3,6% в январе, но остается минимальным за четыре года. Относительно января цены выросли на 0,3%, как и в предыдущем месяце.

При этом центробанк продолжит придерживаться осторожного подхода на фоне глобальной неопределенности, включая эскалацию торгового конфликта с США. Это может замедлить рост мексиканской экономики или вызвать ускорение инфляции за счет падения курса местной валюты, опасаются руководители Banxico.