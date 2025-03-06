Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что до 2 апреля Мексика будет освобождена от уплаты пошлин на товары, соответствующие условиям соглашения USMCA (соглашение между США, Мексикой и Канадой).

"Я сделал это в качестве уступки и из уважения к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум", - написал глава США в социальной сети Truth Social.

Трамп поблагодарил Шейнбаум за сотрудничество и "усердную совместную работу на границе, как в плане пресечения въезда нелегалов в США, так и в плане пресечения распространения фентанила".

Согласно условиям USMCA, торговля многими товарами между этими странами не облагается пошлинами при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.

Со вторника США ввели пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, а также доппошлины в 10% против Китая. Поводом для этого стало то, что, по мнению Трампа, Китай недостаточно делает для борьбы против отправок наркотика фентанила в США. Мексика и Канада, согласно оценкам Вашингтона, со своей стороны, недостаточно активно борются против поставок через их страны фентанила в США.

Министр торговли США Говард Латник в тот же день со своей стороны заявил, что их нынешняя тарифная политика не является частью торговой войны.