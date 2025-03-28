Селлеры Ozon и WB с апреля смогут вводить бессрочный запрет на участие в акциях

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Ozon и Wildberries в начале апреля обеспечат селлерам возможность установить бессрочный запрет на автоматическое добавление их товаров в акции - как меру исполнения предупреждения Федеральной антимонопольной службы, выданного в феврале 2025 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС, ведомство ожидает от маркетплейсов "подтверждающую информацию о завершении технических работ по созданию добровольного и прозрачного механизма участия продавцов в акциях и доработке оферты для продавцов". Ведомство проанализирует представленные сведения и проконтролирует исполнение предупреждения в полном объеме в установленный срок, отметили в ФАС.

28 марта объединенная компания Wildberries и Russ (ООО "РВБ) сообщила о грядущем внедрении изменений в механизм автоакций.

Изменения будут внесены с 9 апреля - для бессрочного отказа от участия в автоакциях продавцам нужно будет воспользоваться функцией блокировки (она была запущена в сентябре 2024 года, но срок ее действия изначально был 30 дней, после чего настройки необходимо было обновлять; теперь у продавцов будет выбор установить срок действия блокировки в 7 дней, 30 дней или бессрочно). При выборе бессрочной блокировки система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к этим товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение.

В ФАС указали, что маркетплейс Ozon, в свою очередь, с 3 апреля вводит для селлеров возможность установить бессрочный запрет на автоматическое добавление товаров в акции.

В феврале ФАС выдала предупреждение указанным маркетплейсам об обеспечении прозрачного механизма участия продавцов в акциях, включая автоматические. Поводом стало изменений условий проведения акций таким образом, что товары автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов, при этом товары продавались со скидками за их счет.

Изначально служба установила срок для исполнения предупреждения до конца февраля, затем он был продлен до конца марта.