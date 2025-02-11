Wildberries тестирует сервис страхования для селлеров на случай возврата товаров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries (WB) запускает страховой продукт для селлеров, ориентированный на покрытие затрат на обратную транспортировку товаров из ПВЗ, а также на ущерб от повреждения товаров.

Как сообщается в пресс-релизе WB, сервис запущен в тестовом режиме, он разработан совместно с компаниями "АльфаСтрахование", "Цунами" и Zunami One.

На этапе тестирования страховой тариф составит 1,4% от стоимости застрахованных товаров.

Страховка распространяется на транспортировку товаров из ПВЗ до продавца при отказе покупателя от его приобретения по любым причинам. При невыкупе или возврате товара максимальная компенсация затрат на транспортировку достигает 5 тысяч рублей для каждого товара.

Также продукт страхует товары от повреждения и утраты при транспортировке со склада WB до ПВЗ или непосредственно на ПВЗ. По этому сценарию максимальная сумма выплат за один товар составляет 50 тысяч рублей, но не более 100 тысяч рублей за все товары по каждому страховому случаю.

"Учитывая, что страхование распространяется на этап доставки конкретным покупателям со склада до ПВЗ, и такая перевозка не предполагает транспортировки больших партий товаров от одного продавца, страховая сумма в большинстве случаев будет достаточной для полного покрытия ущерба", - отмечается в пресс-релизе WB.

Предполагается, что возмещение осуществляются в течение 14 рабочих дней с момента обращения по страховому случаю.

В течение нескольких месяцев продукт станет доступен всем селлерам - по желанию они смогут подключать и отключать его через личный кабинет. При этом новый продукт не отменяет существующую процедуру выплат компенсаций от Wildberries.

"Преимущество страхования состоит в более быстром рассмотрении заявлений страховой и перечислении выплат. Кроме того, страховка позволит получать выплаты в бОльшем количестве случаев. Но даже если селлер не подключит этот сервис, WB по-прежнему продолжит компенсировать утрату, подмену и повреждение товара, если они произошли не по вине продавца", - объяснили в WB.

По словам гендиректора страхового брокера "Цунами" Андрея Сабитова, более четверти продавцов когда-либо сталкивались с возвратами товара и повреждениями во время доставки.

В WB подчеркивают, что в будущем компания и ее страховые партнеры расширят линейку продуктов, "чтобы страховая защита покрывала больше этапов работы".

В 2024 году WB объединилась с оператором наружной рекламы Russ, на текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, а также в Китае.

По данным на 2023 год, оборот WB превышает 2,5 трлн рублей. Количество продавцов на WB составляет более 1 млн. В сутки на платформе делается более 20 млн заказов. Количество ПВЗ превышает 55 тысяч в 12 тысячах населенных пунктов.