Tencent планирует выйти на рынок облигаций впервые за четыре года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent, в том числе владеющий популярным мессенджером WeChat, анонсировал первое за четыре года размещение облигаций с целью привлечь средства для инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

Компания намерена разместить три выпуска облигаций с погашением через 5, 10 и 30 лет. Объем выпуска пока не раскрывается. Координаторами размещения выступят Bank of China, Agricultural Bank of China, CITIC Securities, HSBC, ICBC (Asia) и JPMorgan.

Tencent зафиксировала выручку в размере 660 млрд юаней ($92,7 млрд) в 2024 году. При этом капиталовложения компании за квартал, завершившийся в июне, выросли более чем вдвое в годовом выражении и достигли 19,1 млрд юаней.

Другие крупные китайские IT-компании также активно привлекают финансирование на рынке облигаций. Baidu Inc. недавно разместила бонды на 4,4 млрд юаней со сроком погашения в 2029 году, а в марте совершила размещение на 10 млрд юаней. Alibaba привлекла $3,2 млрд через выпуск конвертируемых облигаций на прошлой неделе, а за прошлый год разместила юаневые бонды на 17 млрд юаней.