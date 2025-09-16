Поиск

Tencent планирует выйти на рынок облигаций впервые за четыре года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent, в том числе владеющий популярным мессенджером WeChat, анонсировал первое за четыре года размещение облигаций с целью привлечь средства для инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

Компания намерена разместить три выпуска облигаций с погашением через 5, 10 и 30 лет. Объем выпуска пока не раскрывается. Координаторами размещения выступят Bank of China, Agricultural Bank of China, CITIC Securities, HSBC, ICBC (Asia) и JPMorgan.

Tencent зафиксировала выручку в размере 660 млрд юаней ($92,7 млрд) в 2024 году. При этом капиталовложения компании за квартал, завершившийся в июне, выросли более чем вдвое в годовом выражении и достигли 19,1 млрд юаней.

Другие крупные китайские IT-компании также активно привлекают финансирование на рынке облигаций. Baidu Inc. недавно разместила бонды на 4,4 млрд юаней со сроком погашения в 2029 году, а в марте совершила размещение на 10 млрд юаней. Alibaba привлекла $3,2 млрд через выпуск конвертируемых облигаций на прошлой неделе, а за прошлый год разместила юаневые бонды на 17 млрд юаней.

JPMorgan Tencent WeChat HSBC Bank of China Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });