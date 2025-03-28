Совет директоров "Русолова" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русолова" рекомендует не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Русолова" назначено на 30 апреля. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 8 апреля.

По итогам 2023 года, как и в предыдущие периоды, компания также не выплачивала дивиденды.

"Русолово" входит в холдинг "Селигдар", владеющий 85,12% акций.

Совет директоров "Селигдара" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год.