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Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 2,701 трлн рублей, или 1,3% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Минфин объясняет такой уровень дефицита, главным образом, "опережающим финансированием расходов" в январе. По оценке ведомства, он не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

В январе дефицит, согласно предварительным оценкам Минфина, составлял 1,7 трлн руб., или 0,8% ВВП.

Таким образом, дефицит в феврале предварительно можно оценить примерно в 1 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале прошлого года составлял 1,13 трлн рублей, или 0,6% ВВП (причем, в отличие от текущего года, сформировался он главным образом в феврале, а не в январе).

Расходы федерального бюджета в январе-феврале выросли на 30,6% год к году - до 8 трлн 45 млрд руб.

"Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в феврале (+7,4% г/г) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. При этом в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов", - говорится в сообщении Минфина.

Ведомство напоминает, что в целом в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется в соответствии с нормами "бюджетного правила" - исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года. Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года.

Доходы федерального бюджета сложились на уровне 5 трлн 344 млрд рублей, что на 6,3% выше, чем в предыдущем году.

Ненефтегазовые доходы выросли на 11,1% - до 3 трлн 784 млрд рублей. Поступление НДС увеличилось на 8,1%, до 2,02 трлн рублей.

По оценке Минфина, некоторое превышение ненефтегазовыми доходами планового уровня формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

Нефтегазовые доходы сократились на 3,7% - до 1,56 трлн рублей.

Как поясняет министерство, снижение нефтегазовых доходов к показателю аналогичного периода предыдущего года произошло преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года. Поступление нефтегазовых доходов в январе-феврале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры, отмечает Минфин.

В целом на год доходы федерального бюджета запланированы в размере 40 трлн 296,1 млрд рублей, расходы - 41 трлн 469,5 млрд рублей.

Минфин РФ
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