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ЦБ РФ ждет от бюджета дезинфляционного эффекта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает стабилизацию расходов федерального бюджета в ближайшие месяцы после всплеска в начале года и выход на исполнение по итогам 2025 года в параметрах бюджетного правила, а значит сохранения их влияния в качестве дезинфляционного фактора.

"В начале этого года бюджет больше авансировал госзаказ, многие обратили внимание на дефицит бюджета. Но мы исходим из того, что в ближайшие месяцы интенсивность расходов бюджета снизится и в целом по году бюджет будет исполнен в тех параметрах, которые предписаны бюджетным правилом, а значит бюджет будет дезинфляционным", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

Глава Центробанка также отметила, что бюджетная и денежно-кредитная политика не конфликтуют друг с другом, даже в те периоды, когда они были разнонаправленными - одна мягкая, другая жесткая. "Независимость денежно-кредитной политики нужна не для того, чтобы принимать решения в пику правительству. Денежно-кредитная политика всегда выполняет роль балансира, защищая макроэкономическую стабильность", - сказала Набиуллина.

Федеральный бюджет в январе-феврале, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,701 трлн рублей, или 1,3% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Минфин объяснял такой уровень дефицита, главным образом, "опережающим финансированием расходов" в январе. По оценке ведомства, он не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Расходы бюджета в январе-феврале, по оценке Минфина, выросли на 30,6% год к году - до 8 трлн 45 млрд руб.

По данным Федерального казначейства, опубликованным в понедельник, дефицит бюджета РФ составил 3,841 трлн рублей. При этом доходы бюджета составили 3,923 трлн рублей (по оценке Минфина - 5,344 трлн рублей), расходы - 7,764 трлн рублей (8,045 трлн рублей, согласно Минфину).

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России Минфин РФ Федеральное казначейство
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