Российский завод Lasselsberger в 2024 году увеличил прибыль в 4,5 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Ласселсбергер" (Башкирия, учреждено австрийской Lasselsberger Group) в 2024 году получило 364,9 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,5 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчете ООО.

Выручка компании за год увеличилась на 18%, на фоне роста себестоимости на 13%. Это обусловило рост показателя валовой прибыли (на 27,4%).

Умеренный рост коммерческих расходов (на 14,1%, до 803,246 млн рублей, более 50% - транспортные расходы) и управленческих (на 11,1%, до 266,054 млн рублей, в основном - заработная плата, IT-услуги и сервис) обеспечили почти двукратное увеличение прибыли от продаж.

Компания при этом отмечает, что эффективно осуществлять деятельность предприятию позволил ряд мер, среди которых минимизация потерь и максимальная утилизация оборудования, создание эффективных рецептур продуктов, инвестиции в обновление основных средств (1,153 млрд рублей).

В отчетном году предприятие применило инвестиционный налоговый вычет, уменьшив сумму налога на прибыль на 37,656 млн рублей.

Основные финансовые показатели ООО "Ласселсбергер" (в тысячах рублей):

Показатели 2024г 2023г Динамика Выручка от продаж 4 067 068 3 449 160 +17,9% Себестоимость продаж 2 577 115 2 279 256 +13,1% Валовая прибыль 1 489 953 1 169 904 +27,4% Прибыль от продаж 420 653 226 276 в 1,8 раза Прибыль до налогообложения 364 201 82 141 в 4,4 раза Чистая прибыль 364 872 80 253 в 4,5 раза

Кредиторская задолженность компании за год выросла с 677,3 млн рублей до 745,5 млн рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 1,117 млрд рублей до 1 141 млрд рублей.

Lasselsberger Group начала коммерческую деятельность в России в 2006 году практически одновременно с закладкой завода под Уфой. Сейчас основным видом деятельности башкирского предприятия являются производство и реализация керамической плитки, логистические услуги.