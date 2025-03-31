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Российский завод Lasselsberger в 2024 году увеличил прибыль в 4,5 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Ласселсбергер" (Башкирия, учреждено австрийской Lasselsberger Group) в 2024 году получило 364,9 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,5 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчете ООО.

Выручка компании за год увеличилась на 18%, на фоне роста себестоимости на 13%. Это обусловило рост показателя валовой прибыли (на 27,4%).

Умеренный рост коммерческих расходов (на 14,1%, до 803,246 млн рублей, более 50% - транспортные расходы) и управленческих (на 11,1%, до 266,054 млн рублей, в основном - заработная плата, IT-услуги и сервис) обеспечили почти двукратное увеличение прибыли от продаж.

Компания при этом отмечает, что эффективно осуществлять деятельность предприятию позволил ряд мер, среди которых минимизация потерь и максимальная утилизация оборудования, создание эффективных рецептур продуктов, инвестиции в обновление основных средств (1,153 млрд рублей).

В отчетном году предприятие применило инвестиционный налоговый вычет, уменьшив сумму налога на прибыль на 37,656 млн рублей.

Основные финансовые показатели ООО "Ласселсбергер" (в тысячах рублей):

Показатели2024г2023гДинамика
Выручка от продаж4 067 0683 449 160+17,9%
Себестоимость продаж2 577 1152 279 256+13,1%
Валовая прибыль1 489 9531 169 904+27,4%
Прибыль от продаж420 653226 276в 1,8 раза
Прибыль до налогообложения364 20182 141в 4,4 раза
Чистая прибыль364 87280 253в 4,5 раза

Кредиторская задолженность компании за год выросла с 677,3 млн рублей до 745,5 млн рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 1,117 млрд рублей до 1 141 млрд рублей.

Lasselsberger Group начала коммерческую деятельность в России в 2006 году практически одновременно с закладкой завода под Уфой. Сейчас основным видом деятельности башкирского предприятия являются производство и реализация керамической плитки, логистические услуги.

Башкирия Уфа Lasselsberger Lasselsberger Group Австрия
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