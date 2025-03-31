Российский завод Lasselsberger в 2024 году увеличил прибыль в 4,5 раза
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Ласселсбергер" (Башкирия, учреждено австрийской Lasselsberger Group) в 2024 году получило 364,9 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,5 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчете ООО.
Выручка компании за год увеличилась на 18%, на фоне роста себестоимости на 13%. Это обусловило рост показателя валовой прибыли (на 27,4%).
Умеренный рост коммерческих расходов (на 14,1%, до 803,246 млн рублей, более 50% - транспортные расходы) и управленческих (на 11,1%, до 266,054 млн рублей, в основном - заработная плата, IT-услуги и сервис) обеспечили почти двукратное увеличение прибыли от продаж.
Компания при этом отмечает, что эффективно осуществлять деятельность предприятию позволил ряд мер, среди которых минимизация потерь и максимальная утилизация оборудования, создание эффективных рецептур продуктов, инвестиции в обновление основных средств (1,153 млрд рублей).
В отчетном году предприятие применило инвестиционный налоговый вычет, уменьшив сумму налога на прибыль на 37,656 млн рублей.
Основные финансовые показатели ООО "Ласселсбергер" (в тысячах рублей):
|Показатели
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка от продаж
|4 067 068
|3 449 160
|+17,9%
|Себестоимость продаж
|2 577 115
|2 279 256
|+13,1%
|Валовая прибыль
|1 489 953
|1 169 904
|+27,4%
|Прибыль от продаж
|420 653
|226 276
|в 1,8 раза
|Прибыль до налогообложения
|364 201
|82 141
|в 4,4 раза
|Чистая прибыль
|364 872
|80 253
|в 4,5 раза
Кредиторская задолженность компании за год выросла с 677,3 млн рублей до 745,5 млн рублей на конец 2024 года, дебиторская - с 1,117 млрд рублей до 1 141 млрд рублей.
Lasselsberger Group начала коммерческую деятельность в России в 2006 году практически одновременно с закладкой завода под Уфой. Сейчас основным видом деятельности башкирского предприятия являются производство и реализация керамической плитки, логистические услуги.