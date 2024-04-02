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Российский завод Lasselsberger снизил годовую чистую прибыль в 5,6 раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ласселсбергер" (Башкирия, учреждена австрийской Lasselsberger Group) в 2023 году получило 80,3 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 5,6 раза меньше, чем в 2022 году, говорится в отчете ООО.

Выручка компании за год увеличилась на 5,7%, на фоне роста себестоимости на 18,2%. Это обусловило сокращение показателя валовой прибыли (на 11,7%).

Значительный рост прочих расходов (недостач при инвентаризации, списание брака, курсовые разницы) - в 2,7 раза, до 185 млн рублей, на фоне снижения прочих доходов (в том числе, излишки при инвентаризации, субсидии, доходы от реализации основных средств и аренда) на 44,2%, до 30,4 млн рублей, обусловили падение доналоговой и чистой прибыли.

Компания при этом отмечает, что эффективно работать предприятию позволил ряд мер, среди которых минимизация затрат (использование тонкого гранита, выход в более высокий ценовой сегмент, развитие проектного канала продаж), выпуск новых коллекций продукции, инвестиции в обновление основных средств (113,8 млн рублей).

Основные финансовые показатели ООО "Ласселсбергер" (в тысячах рублей):

Показатели 2023 год 2021 год Динамика(%)
Выручка от продаж 3 449 160 3 264 231 +5,7%
Себестоимость продаж 2 242 875 1 897 729 +18,2%
Валовая прибыль 1 206 285 1 366 502 -11,7%
Прибыль от продаж 262 657 515 525 -49,1%
Прибыль до налогообложения 82 141 510 397 +6,2 раза
Чистая прибыль 80 253 450 527 +5,6 раза

Кредиторская задолженность компании за год выросла с 516,6 млн рублей до 677,3 млн рублей (на конец 2023 года), дебиторская - с 952,5 млн рублей до 1,117 млрд рублей.

Lasselsberger Group начала коммерческую деятельность в России в 2006 году практически одновременно с закладкой завода под Уфой. Сейчас основным видом деятельности башкирского предприятия являются производство и реализация керамической плитки, логистические услуги.

Башкирия Lasselsberger Group Lasselsberger Лассербергер
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