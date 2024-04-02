Российский завод Lasselsberger снизил годовую чистую прибыль в 5,6 раза
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ласселсбергер" (Башкирия, учреждена австрийской Lasselsberger Group) в 2023 году получило 80,3 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 5,6 раза меньше, чем в 2022 году, говорится в отчете ООО.
Выручка компании за год увеличилась на 5,7%, на фоне роста себестоимости на 18,2%. Это обусловило сокращение показателя валовой прибыли (на 11,7%).
Значительный рост прочих расходов (недостач при инвентаризации, списание брака, курсовые разницы) - в 2,7 раза, до 185 млн рублей, на фоне снижения прочих доходов (в том числе, излишки при инвентаризации, субсидии, доходы от реализации основных средств и аренда) на 44,2%, до 30,4 млн рублей, обусловили падение доналоговой и чистой прибыли.
Компания при этом отмечает, что эффективно работать предприятию позволил ряд мер, среди которых минимизация затрат (использование тонкого гранита, выход в более высокий ценовой сегмент, развитие проектного канала продаж), выпуск новых коллекций продукции, инвестиции в обновление основных средств (113,8 млн рублей).
Основные финансовые показатели ООО "Ласселсбергер" (в тысячах рублей):
|Показатели
|2023 год
|2021 год
|Динамика(%)
|Выручка от продаж
|3 449 160
|3 264 231
|+5,7%
|Себестоимость продаж
|2 242 875
|1 897 729
|+18,2%
|Валовая прибыль
|1 206 285
|1 366 502
|-11,7%
|Прибыль от продаж
|262 657
|515 525
|-49,1%
|Прибыль до налогообложения
|82 141
|510 397
|+6,2 раза
|Чистая прибыль
|80 253
|450 527
|+5,6 раза
Кредиторская задолженность компании за год выросла с 516,6 млн рублей до 677,3 млн рублей (на конец 2023 года), дебиторская - с 952,5 млн рублей до 1,117 млрд рублей.
Lasselsberger Group начала коммерческую деятельность в России в 2006 году практически одновременно с закладкой завода под Уфой. Сейчас основным видом деятельности башкирского предприятия являются производство и реализация керамической плитки, логистические услуги.