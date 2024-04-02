Российский завод Lasselsberger снизил годовую чистую прибыль в 5,6 раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ласселсбергер" (Башкирия, учреждена австрийской Lasselsberger Group) в 2023 году получило 80,3 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 5,6 раза меньше, чем в 2022 году, говорится в отчете ООО.

Выручка компании за год увеличилась на 5,7%, на фоне роста себестоимости на 18,2%. Это обусловило сокращение показателя валовой прибыли (на 11,7%).

Значительный рост прочих расходов (недостач при инвентаризации, списание брака, курсовые разницы) - в 2,7 раза, до 185 млн рублей, на фоне снижения прочих доходов (в том числе, излишки при инвентаризации, субсидии, доходы от реализации основных средств и аренда) на 44,2%, до 30,4 млн рублей, обусловили падение доналоговой и чистой прибыли.

Компания при этом отмечает, что эффективно работать предприятию позволил ряд мер, среди которых минимизация затрат (использование тонкого гранита, выход в более высокий ценовой сегмент, развитие проектного канала продаж), выпуск новых коллекций продукции, инвестиции в обновление основных средств (113,8 млн рублей).

Основные финансовые показатели ООО "Ласселсбергер" (в тысячах рублей):