Челябинский "Модерн Гласс" ввел первое в РФ производство сверхбольших гнутых стеклопакетов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Модерн Гласс" (Челябинск) ввело первое в России производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов, инвестиции в проект превысили 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"Компания "Модерн Гласс" запустила не имеющее аналогов в России и странах ЕАЭС производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов длиной до 12 метров. Общие инвестиции в создание производства превысили 2 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП", - говорится в пресс-релизе.

Челябинское предприятие планирует выпускать ежегодно до 12 тыс. кв. метров крупноформатной гнутой продукции.

Отмечается, что закупленная производственная линия с двусторонней печью закалки позволяет выпускать моллированные стеклоизделия, в том числе L- и S-образной формы, а также гнутые интерьерные перегородки, балконные и лестничные ограждения.

Сверхгабаритное листовое стекло для изготовления моллированных стеклопакетов "Модерн Глассу" поставляют "Ларта Гласс" (Ростовская область) и "Салаватстекло" (Башкирия).

Как уточняет пресс-служба, компания намерена занять больше половины рынка сверхбольшой гнутой продукции в России, заняв место ушедших поставщиков из Германии, Испании и Италии. Кроме того, планируется экспорт в Азербайджан, Армению, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Узбекистан, Саудовскую Аравию.

В 2018-2020 годах "Модерн Гласс" реализовал проект по модернизации производства стеклопакетов архитектурного и оконного назначения стоимостью 1 млрд рублей, в результате производственные мощности увеличились на 25%. В июне 2022 года ООО запустило импортозамещающее производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров. Инвестиции составили 2,2 млрд рублей. Мощности выросли почти в 1,5 раза до 550 тыс. кв. м стеклопакетов в год.

По данным "Модерн Гласс", завод является самой крупной площадкой в России по переработке листового стекла, выпускает стеклоизделия строительного назначения, стеклопакеты.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 45% уставного капитала компании принадлежит ее генеральному директору Михаилу Дедовичу, еще 45% - Сергею Ванюкову, 10% - Вячеславу Уварову.

В 2024 году выручка компании составила почти 9,5 млрд рублей (5,9 млрд рублей в 2023 году), чистая прибыль - 2 млрд рублей (1,1 млрд рублей).