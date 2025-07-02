"Салаватстекло" сообщило о сокращении выпуска листового стекла в России на 5%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году объем производства листового стекла сократился по сравнению с предыдущим годом на 4,8%, до 191,5 млн кв. м, сообщается в материалах АО "Салаватстекло", одного из крупнейших производителей листового стекла в стране.

Среди ключевых факторов отрицательной динамики, в частности - повышение ключевой ставки, которое обусловило сокращение возможности реализации проектов застройщиков и. соответственно, привело к уменьшению спроса на стекло.

"В 2024 году рынок листового стекла в России демонстрировал сложную динамику, сочетающую признаки адаптации к санкционным условиям и структурных изменений, снижение было также обусловлено уменьшением спроса на внешних рынках и логистическими ограничениями. (...) Он переживал этап трансформации: спад производства компенсировался ростом цен, консолидацией игроков и переориентацией на внутренний спрос", - говорится в материалах компании.

По данным АО, лидером производства стекла выступает Приволжский федеральный округ (61,4% всего производства), за ним следует Центральный (28,8%).

На российском рынке стекольной индустрии в настоящее время по флоат-технологии работают девять заводов-производителей, в том числе четыре завода в Приволжском федеральном округе, три завода - в Центральном, по одному предприятию - в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Кроме входящих в группу "Салаватстекло" (АО "Салаватстекло" в Башкирии, "Салаватстекло Волга" в Саратове, ООО "Салаватстекло Каспий" в Дагестане) на отечественном рынке присутствуют ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижегородская область), ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (Московская область), ООО "Ларта Раменское", (Московская область), ООО "Ларта Рязань", ООО "Ларта Ростов", ЗАО "Тракья Глас Рус" (Татарстан).

При этом влияние на российский рынок листового стекла оказывают производители листового стекла в Киргизии (ОсОО "Интергласс"), Белоруссии (ОАО "Гомельстекло"), Узбекистане (ОАО "Кварц", Zarafshon Oyna), Казахстане.

"В ближайшей перспективе, в 2025 году, на стекольном рынке России возможно значительное усиление конкурентной борьбы из-за демпинга и увеличения поставок импортных производителей, а также из-за значительного сокращения объемов экспорта стекла из России и сокращения объема потребления на строительных объектах. В результате может сложиться определенный профицит продукции на складах у производителей, а также снижение отпускной цены из-за демпинга", - прогнозирует "Салаватстекло".

Предполагается, что в 2025-2026 годах "ключевыми драйверами станут диверсификация экспорта - Азия и Африка - и внедрение инновационных продуктов".

По итогам 2024 года "Салаватстекло" незначительно увеличило производство листового стекла (на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, до 27,59 млн кв. м), реализация продукции выросла на 10% (27 млн кв. м).

"Салаватстекло" выпускает листовое (составляет около 80% объемов продаж) и окрашенное в массе стекло, архитектурное стекло и стекло с покрытием, зеркала, стеклотару, силикат натрия растворимого, жидкое стекло, закаленное строительное и автомобильное стекло, стеклопакеты. География рынка сбыта предприятия охватывает более 60 регионов, а также дальнее и ближнее зарубежье.

По данным предприятия, в 2023 году на российском рынке стекольной индустрии "Салаватстекло" непосредственно и через подконтрольные предприятия занимало более 30% рынка.