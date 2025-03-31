Инфляция в Италии в марте поднялась выше 2% впервые за полтора года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, выросли в марте на 2,1% в годовом выражении, по предварительным данным статистического агентства Istat.

Темпы подъема ускорились по сравнению с 1,7% в феврале и стали максимальными за полтора года (с сентября 2023 года).

Аналитики в среднем прогнозировали в этом месяце подъем на 1,9%, по данным Trading Economics,

Повышение потребительских цен в марте относительно предыдущего месяца составило 1,6% (после роста на 0,1% в феврале).

Потребительские цены в Италии, рассчитанные по местным стандартам, увеличились на 2% г/г (максимум также за полтора года) после подъема на 1,6% в феврале.

Энергоносители подорожали на 1,3%, табачные изделия - на 4,6%, продукты питания - на 3,3%, коммуникационные услуги - на 0,8%.

Базовая инфляция (без учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания) составила в этом месяце 1,7% в годовом выражении.