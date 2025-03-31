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Equinor запустила добычу на месторождении в Баренцевом море

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor с партнерами запустила нефтяное месторождение Johan Castberg в Баренцевом море, на полку в 220 тысяч баррелей в сутки планирует его вывести во втором квартале 2025 года, говорится в пресс-релизе компании.

Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 450-650 млн баррелей. Добычу на месторождении планируется вести с помощью плавучей платформы, в течение 30 лет.

"Мы ожидаем, что месторождение стоимостью 86 млрд норвежских крон в ценах 2024 года (около $8 млрд - ИФ) окупится за менее, чем два года", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании по проектам Гера Тангесвика (Geir Tungesvik).

Сейчас пробурено 12 из 30 скважин, этого достаточно, чтобы вывести месторождение на плато во втором квартале 2025 года, говорится в сообщении. Геологоразведка на месторождении продолжается и может увеличить извлекаемые запасы на 200-550 млн баррелей.

Equinor Energy AS владеет 46,3% в проекте (оператор), Var Energi ASA - 30%, Petoro AS - 23,7%.

Equinor Баренцево море Equinor Energy AS Норвегия Johan Castberg
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