Финкомпания LPL покупает конкурирующую Commonwealth Financial за $2,7 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американская LPL Financial Holdings, оператор платформы для финансовых консультантов, покупает конкурирующую Commonwealth Financial Network за $2,7 млрд, сообщила LPL.

По условиям сделки LPL выкупит 100% холдинговой компании Commonwealth. Она оплатит сделку из имеющихся ресурсов, а также привлечет средства за счет размещения долговых обязательств и акций для ее финансирования.

Стороны рассчитывают закрыть сделку во втором полугодии 2025 года.

Commonwealth, созданная в 1979 году, предоставляет комплексные бизнес-решения и услуги примерно 2,9 тысячи финансовым консультантам.

Главный исполнительный директор Commonwealth Уэйн Блум войдет в совет управляющих LPL после закрытия сделки.