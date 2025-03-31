"Азбука вкуса" готовит выпуск облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") приняло решение о размещении 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также предоставление обеспечения по бумагам предусмотрены не будут.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 5,55 млрд рублей.

"Азбука вкуса" - мультиканальная продуктовая сеть, представленная в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



