Бюджет РФ в 2025 год получил 120 млрд руб. "платы за выход" нерезидентов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский бюджет с начала года получил 120 млрд рублей платежей в рамках сделок по продаже локальных активов резидентов недружественных стран, сообщила первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

Тема платежей по сделкам "на выход" возникла при обсуждении на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в 2025 году. Документом, в частности, предусматривается право правительства увеличивать в текущем году общий объем расходов федерального бюджета через наращивание резервного фонда за счет поступления дополнительных ненефтегазовых доходов. По словам первого замминистра, речь идет только о тех допдоходах, которые в бюджете предусмотрены не были. "То есть они для нас являются абсолютно новыми, или если они поступили сверх доходов, предусмотренных в законе о бюджете в части годового объема", - сказала она.

Окладникова напомнила, что аналогичная мера действовала и в 2024 году, и она позволила направить в резервный фонд и затем на дополнительные расходы более 300 млрд рублей. "За счет этих средств мы финансировали приоритетные мероприятия по поддержке экономики, военно-промышленного комплекса и социальные задачи. На сегодняшний день таких доходов поступило примерно 120 млрд рублей. И при появлении этой нормы мы сможем зачислить их в резервный фонд и профинансировать те приоритеты, о которых говорил, в том числе, председатель (правительства - ИФ) на встрече здесь в Госдуме", - сообщила первый замглавы Минфина.

Дополнительные доходы, которые уже поступают - это "плата за выход" иностранцев из активов на территории РФ, пояснила Окладникова. "Когда происходит продажа доли, они обязаны уплатить в федеральный бюджет сумму. Почему мы ее не можем предусмотреть (изначально при планировании бюджета на следующий год - ИФ): потому что эта сумма - это процент от стоимости компании. Стоимость компании определяется накануне каждой сделки на основании оценки, есть перечень оценщиков, они определяют, дальше дисконт, и только от этого плата, поэтому ее распланировать, предусмотреть и включить в параметры бюджета очень рискованно. Плюс на момент принятия бюджета мы еще не знали, будет ли продлено действие комиссии, потому что она действует один год по указу президента, и на этот год снова продлили отдельным указом", - сказала Окладникова.

"Сейчас таких доходов - они постепенно приходят - уже достаточно большой объем, и будет жаль, если они будут без дела лежать, а много очень отраслевых и экономических задач, на которые они могли бы быть направлены", - отметила первый замминистра.

В марте 2022 года указом президента N81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия. Указ действует до 31 декабря 2025 года. Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашений о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГ и др.

При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в бюджет РФ определенной суммы. Изначально она составляла не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом). Позже, в октябре 2023 года, решением комиссии было закреплено обязательство об уплате в федеральный бюджет 15% от рыночной стоимости активов.

А в октябре 2024 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям снова изменила условия одобрения сделок с резидентами "недружественных" стран, повысив размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки и размер обязательного дисконта к независимой оценке рыночной стоимости до 60%.