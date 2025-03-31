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"Дочка" Alphabet в сфере разработки лекарств с помощью ИИ провела инвестраунд на $600 млн

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Isomorphic Labs - дочерняя компания Alphabet Inc., использующая ИИ для разработки фармпрепаратов, провела первый инвестраунд, получив от инвесторов $600 млн.

Как говорится в сообщении Isomorphic Labs, основным инвестором в прошедшем раунде привлечения финансирования стала венчурная компания Thrive Capital. В нем также приняли участие GV (инвестподразделение Alphabet) и сама Alphabet.

Данных об оценке Isomorphic Labs в рамках инвестраунда не приводится.

Компания намерена направить привлеченные средства на исследования и разработки, а также расширение своей команды.

Isomorphic Labs была выделена в 2021 году из ИИ-стартапа DeepMind, приобретенного Alphabet в 2014 году. Компания является разработчиком ИИ-платформы AlphaFold, способной за считанные минуты точно предсказывать структуру белка, что является важным этапом разработки лекарств.

В прошлом году Isomorphic Labs объявила о заключении партнерских соглашений с фармкомпаниями Novartis AG и Eli Lilly and Co.

Alphabet Isomorphic Labs
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