Alphabet увеличила выручку во II квартале на 14%, чистую прибыль - на 19%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 19% и повысила выручку на 14%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе Alphabet, чистая прибыль в апреле-июне составила $28,2 млрд по сравнению с $23,62 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,31 с $1,89.

Квартальная выручка компании составила $96,43 млрд по сравнению с $84,74 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Alphabet на уровне $2,18 на акцию, выручку - $93,99 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились до $71,34 млрд по сравнению с $64,62 млрд годом ранее.

В том числе поисковый сервис заработал на рекламе $54,19 млрд - на 11,7% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube выросли на 13%, до $9,8 млрд. Аналитики ожидали показателей на уровне $52,9 млрд и $9,58 млрд соответственно.

Выручка сервиса Google Cloud подскочила почти на 32%, до $13,62 млрд, превзойдя прогноз на уровне $13,14 млрд.

Руководство Alphabet увеличило прогноз капиталовложений на текущий год до $85 млрд с заявленных в феврале $75 млрд. Главный финансовый директор компании Анат Ашкенази заявил, что в 2026 году капзатраты будут еще выше.

Акции Alphabet на дополнительных торгах в среду подорожали на 1,8%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 22,5%, до $2,33 трлн.