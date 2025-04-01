Авиакомпания "ЮТэйр" сократила годовую чистую прибыль по РСБУ в 4 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2024 году получило 866,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в четыре раза меньше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 20,9%, до 79,115 млрд рублей, при этом выручка от перевозок внутри России составила 49,7 млрд рублей, от перевозок за рубеж - 28,8 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 25%, до 77,818 млрд рублей. В результате валовая прибыль сократилась в 1,8 раза, до 3,425 млрд рублей.

Прочие доходы составили 1,8 млрд рублей (против 3,1 млрд рублей годом ранее), прочие расходы - 4,2 млрд рублей (против 4,6 млрд рублей годом ранее).

Объем долгосрочных обязательств компании на конец 2024 года оценивался в 47 млрд рублей (на конец 2023 года - 54,8 млрд рублей), в том числе заемных средств - в 17,7 млрд рублей (против 20,2 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 37 млрд рублей (против 27,6 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства - 9,2 млрд рублей (против 7,3 млрд рублей).

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России, в ее парке 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз" .