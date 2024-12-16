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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Авиакомпания "ЮТэйр" подпала под санкции ЕС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" оказалось в числе российских компаний, внесенных в обновленный санкционный список Евросоюза.

В качестве обоснования включения в список указано, что "ЮТэйр", "являясь подрядчиком министерства обороны России, оказывала материально-техническую поддержку российским Вооруженным силам", в том числе путем перевозки военнослужащих на Украину.

Также, по мнению европейских регуляторов, "ЮТэйр" связана с фигурирующим в списке Владимиром Богдановым и неоднократно получала "существенную финансовую поддержку от российского правительства".

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".

ЕС ЮТэйр
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