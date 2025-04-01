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РЖД в марте увеличили перевозки пассажиров в дальнем следовании на 1,1%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в марте 2025 года на 1,1% в годовом измерении, до 9,2 млн человек, сообщила компания.

Всего в марте 2025 года компания перевезла 102,6 млн пассажиров, что на 0,9% превышает показатели марта 2024 года. В том числе в пригородном сообщении было перевезено 93,4 млн человек (+0,9% к марту 2024 года).

За I квартал 2025 года по сети РЖД было перевезено 287,2 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Из них в пригородном сообщении - 260,5 млн человек (+1,8% к январю-марту 2024 года), в дальнем сообщении - 26,7 млн (-0,4%).

РЖД
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