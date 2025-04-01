Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 7,2%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2025 года погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" составила 97,7 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем в марте 2024 года, сообщила компания.

Грузооборот за март 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 216,1 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 9,3% и составил 267,7 млрд т-км.

Погрузка за январь-март 2025 года, по оперативным данным, составила 277,7 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем годом ранее.

В I квартале железными дорогами было погружено: каменного угля - 85,1 млн тонн (-2% к январю-марту 2024 г.), кокса - 2,6 млн тонн (-9,9%), нефти и нефтепродуктов - 50,2 млн тонн (-5,9%), руды железной и марганцевой - 26,3 млн тонн (-0,9%), черных металлов - 13,8 млн тонн (-13,1%), лома черных металлов - 1,6 млн тонн (-22,2%), химических и минеральных удобрений - 18,4 млн тонн (+7,6%), цемента - 4 млн тонн (-13,5%), лесных грузов - 7 млн тонн (+0,1%), зерна - 5,7 млн тонн (-30,8%), строительных грузов - 19,7 млн тонн (-23,2%), руды цветной и серного сырья - 4,1 млн тонн (+0,9%), химикатов и соды - 5,2 млн тонн (-2,4%), промышленного сырья и формовочных материалов - 6,3 млн тонн (-16,7%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 18,1 млн тонн (-3,8%).

Грузооборот с начала 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% и составил 635 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6% и составил 786,1 млрд т-км.

"Основные потери за I квартал произошли в сегменте внутрироссийских перевозок строительных грузов (-23,5%), каменного угля (-5,5%) и черных металлов (-21,9%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики. При этом сохранился рост перевозок удобрений (+7,6%). Также увеличилась отправка лесных и зерновых грузов во внутрироссийском сообщении (на 1,6% и 18,4% соответственно). Положительная динамика отмечается и на самом востребованном грузоотправителями восточном направлении (+3,7%). Рост обеспечен преимущественно экспортом неугольных грузов (+8,1%), в том числе черных металлов (+8%), железной руды (+20,5%), удобрений (+35,1%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+11,4%)", - объяснили в РЖД.

Ранее сообщалось, что среднесуточная погрузка на сети РЖД в марте 2025 года снизилась на 7,2% по сравнению с мартом 2024 года, до 3 150,5 тысяч тонн. По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, среднесуточный план погрузки на март составлял 3 305 тысяч тонн, на апрель он заложен в объеме 3 357 тысяч тонн.

Среднесуточная погрузка РЖД в феврале составила 3,106 млн тонн, что на 6% меньше февраля прошлого года. По сравнению же с 29 днями февраля прошлого года падение составило 9,3%, до 87 млн тонн.