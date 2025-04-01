Авария электромобиля Xiaomi в Китае обрушила котировки компании на 5,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Акции Xiaomi Corp. подешевели на 5,5% на торгах вторника в Гонконге на информации об аварии одного из ее электромобилей, использовавшего систему помощи водителю.

Xiaomi подтвердила в соцсети Weibо, что электромобиль SU7 попал в аварию на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой 29 марта. В заявлении компании не приводится данных о пострадавших, китайские СМИ сообщают о трех погибших.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося, сообщила Xiaomi. Согласно первоначальному отчету компании, система помощи водителю в автомобиле была активирована менее чем за 20 минут до аварии. Она выдавала предупреждения, поскольку водитель, по всей видимости, не держался за руль. Спустя несколько секунд после того, как было сделано очередное предупреждение и водитель все-таки взял управление в свои руки, произошла авария, говорится в отчете.

По данным местных СМИ, после удара электромобиль загорелся, и только некоторые его части уцелели.

Авария вызывает вопросы относительно технологий "умного" вождения, используемых в современных автомобилях, отмечают эксперты.

Поставки автомобилей Xiaomi SU7 Series в 2024 году составили 136 854 единицы. В марте компания повысила прогноз их поставок на 2025 год до 350 тысяч единиц с 300 тысяч.