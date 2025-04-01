Годовая выручка "Сахалинской энергии" выросла на 9% - до 637 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Сахалинская энергия" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), в 2024 году составила 637,3 млрд рублей против 585,3 млрд рублей годом ранее (на 8,9% выше), говорится в отчетности компании.

Отгрузка сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году составила 10,2 млн т по сравнению с 10,4 млн т в 2023 году (на 2% меньше), а экспорт нефтегазоконденсатной смеси Sakhalin Blend снизился на 3% - с 3,2 до 3,1 млн т.

Компания отмечает, что около половины общего производимого объема СПГ реализуется на условиях FOB (Free on Board), остальная часть поставок реализуется на условиях DES (Delivered ex Ship). "Текущие объемы производства превышают законтрактованные объемы поставок, что дает возможность производить дополнительные партии продукции для реализации на рынке. Дополнительная продукция реализуется на краткосрочной основе существующим и новым покупателям по рамочным договорам купли-продажи СПГ", - подчеркивается в отчете.

СПГ поставлялся в Японию (56,4%), Китай (27,8%) и Южную Корею (15,8%). В 2023 году структура поставок была почти такой же: Япония (57,5%), Китай (26,3%) и Южная Корея (16,2%)

"В 2024 году эффективная реализация незаконтрактованных партий СПГ осуществлялась в том числе за счет повышения конкуренции в результате расширения портфеля покупателей СПГ. Общество продолжает обеспечивать адаптивность и оперативное реагирование на изменение условий рынка, использовать гибкие механизмы ценообразования и предоставлять индивидуальные решения покупателям. В 2024 году транспортировка СПГ осуществлялась тремя зафрахтованными на долгосрочной основе СПГ-газовозами ледового класса, а также судами, зафрахтованными покупателями СПГ. Общество дополнительно зафрахтовало два СПГ-газовоза на краткосрочный период для поставок всей произведенной продукции", - сообщает "Сахалинская энергия".

Российской стороне, как участнику соглашения о разделе продукции (СРП), в 2024 году передано 842,4 млн куб. м газа (1,12 млрд куб. м в 2023 году) в уплату роялти (газ поставлялся потребителям Сахалинской области, а также в систему Сахалинск-Хабаровск-Владивосток).

Доля Sakhalin Blend, отгружаемой "Сахалинской Энергией", составляет около 0,1% от потребления нефти в мире, 0,2% - в АТР, 0,6% - в Китае. С 2023 года "Сахалинская Энергия" реализует партии Sakhalin Blend только на условиях спотовых продаж.

"Геополитические факторы продолжают оказывать существенное влияние на структуру рынка продаж Sakhalin Blend. С 2023 года ключевыми покупателями Sakhalin Blend являются ведущие нефтеперерабатывающие заводы Китая и трейдинговые компании. Вместе с тем компания продолжает поддерживать деловые контакты с основными игроками нефтяного рынка АТР, стремится сохранить текущий портфель покупателей и ведет активную работу по поиску новых покупателей. В течение 2024 года бесперебойные поставки Sakhalin Blend в порты Китая осуществлялись зафрахтованным нефтеналивным флотом общества-танкерами типа "Афрамакс" усиленного ледового класса, а также двумя дополнительными нефтеналивными танкерами, зафрахтованными на срочной основе", - сообщила компания.