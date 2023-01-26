Производство СПГ на проекте "Сахалин-2" в 2022 году превысило план

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Оператор СПГ-завода в рамках проекта "Сахалин-2" - "Сахалинская энергия" - в 2022 году произвел 11,5 млн тонн СПГ и 3,7 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.

"По итогам 2022 года общество превысило план и произвело порядка 11,5 млн т СПГ и около 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend. Вся продукция доставлена покупателям в срок и в полном соответствии с договорами купли-продажи. Основными рынками сбыта сжиженного природного газа стали Япония, Китай, Южная Корея и Индонезия, нефти - Китай, Южная Корея и Япония", - говорится в сообщении.

В 2023 году "Сахалинская энергия" в соответствии с графиком начала добычу, производство и отгрузку углеводородов в штатном режиме - первые партии нефти и СПГ доставлены покупателям стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом сообщалось, что в 2021 году бывший оператор проекта "Сахалин-2" - Sakhalin Energy - экспортировал 10,4 млн тонн СПГ и 4,2 млн тонн нефти.

В 2021 году завод останавливался на большой плановый ремонт, что позволило сократить объемы профилактических работ в 2022 году.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.